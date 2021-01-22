هواتف آيفون التي لن تحصل على نظام iOS الجديد

كشف موقع MacRumors المختص بشؤون التقنية عن نماذج هواتف آيفون التي لن تتمكن من الحصول على نسخة نظام التشغيل iOS 15 التي ستطلق العام الجاري.

وتبعا للموقع فإن نسخة iOS 15 لن تكون متاحة لهواتف آيفون التي تعمل بمعالجات آبل A9، والتي منها هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التي أطلقت عام 2015، وكذلك الجيل الأول من هواتف iPhone SE الذي أطلق عام 2016.

كما لن يحصل على نسخة نظام التشغيل التي ستطرح صيف هذا العام عدد من أجهزة آبل المحمولة ومنها: حواسب iPad mini 4 اللوحية التي أطلقت عام 2015، وحواسب iPad Air 2 التي أطلقت عام 2014، وحواسب iPad‌ 5 التي أطلقت عام 2017.

وكان من المتوقع قبلا ألا تتلقى هواتف آيفون المذكورة سابقا تحديثات نظام iOS 14، لكن آبل قررت العام الفائت دعم أجهزتها القديمة وعدلت برمجيات تلك الأنظمة لتصل إلى تلك الهواتف.

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ومن المنتظر أن تصل نسخة iOS 15 إلى هواتف iPhone‌ 7 و ‌iPhone‌ 7 Plus وجميع هواتف آيفون الأحدث، كما يفترض أن تصل نسخة iPadOS 15 لحواسب iPad mini 5 وحواسب iPad mini الأحدث، وكذلك iPad 6 وأجهزة iPad بنسخها الأكثر تطورا.

المصدر: نوفوستي