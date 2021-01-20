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تسريب بعض مواصفات حواسب آبل القادمة

العالم الرقمي و Social media

تسريب بعض مواصفات حواسب آبل القادمة
youtube/GregsGadgets
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سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بحواسب MacBook الجديدة التي ستطرحها شركة آبل العام الجاري.

وتبعا للمحلل الشهير Ming-chi Kuo والذي غالبا ما تصدق توقعاته حول أجهزة شركة آبل، فإن الأخيرة عازمة على طرح جيل جديد من حواسب MacBook Pro هذا العام، وستتميز هذه الأجهزة بهياكل معدنية ذات حواف منحنية مسطحة شبيهة بتلك الموجودة في أجهزة iPhone 12 و Pad Pro الجديدة.

كما يفترض أن تزود بشاشات OLED  أكثر دقة وسطوعا من شاشات حواسب MacBook الحالية، كما سيختفي فيها شريط التحكم اللمسي الذي يوضع فوق لوحة المفاتيح في حواسب آبل، ليستبدل هذا الشريط بمفاتيح عادية.

ومن المفترض أن يطرح MacBook Pro المنتظر بنموذجين بمقاس 14 و16 إنشا، وأن تحصل هذه الأجهزة على منافذ توصيل خارجية متنوعة على خلاف حواسب آبل الحالية.

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أما بالنسبة لحواسب iMac  التي قد تطرحها آبل العام الجاري فمن المتوقع ان تحصل على شاشات بحواف رقيقة لتغطي أكبر مساحة من الواجهة الأمامية، وستأتي هذه الشاشات بمقاس 21.5 و27 بوصة، وسيتم التخلي في هذه الأجهزة عن معالجات إنتل للانتقال إلى معالجات Apple Silicon.

المصدر: 4pda

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