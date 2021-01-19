Vuzix الأمريكية تنافس غوغل بنظارات ذكية متطورة

استغلت شركة Vuzix الأمريكية فعاليات معرض CES 2021 للكشف عن نظارات ذكية بمواصفات متطورة لتنافس من خلالها Google Glass.

وما يميز نظارة Vuzix الجديدة هو تصميمها الذي يجعلها تبدو كأي نظارة طبية عادية، إذ أتت بإطارات بلاستيكية أنيقة باللونين البني والأسود مجهزة بعدسات شفافة، وبمقاسات تناسب مختلف المستخدمين.

والأمر المهم الآخر في هذه النظارة هو أن عدساتها مجهزة بتقنية microLED الحديثة التي تسمح بعرض الصور والبيانات لعين المستخدم على العدسة عبر جهازي عرض صغيرين مثبتين على جانبيها العلويين ضمن الإطار، الجهاز الأول قادر على عرض الصور والبيانات باللون الأخضر، والثاني يعرض تلك البيانات عبر صور ملونة.

إقرأ المزيد

كما حصلت النظارة على تقنيات تسمح للمستخدم بالتحكم بها عبر إيماءات اليد، وتقنيات تساعدها على الاقتران لاسلكيا مع هواتف iPhone أو Android، وجهزها المطورون بمايكروفونات ومكبرات صوت لتستخدم كأداة لإجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية، فضلا عن إطارها الخارجي المجهز بحساسات لمسية للتحكم بمستويات الصوت وأجهزة عرض الصور على العدسات، إضافة إلى كاميرات صغيرة على جانبي الإطار.

ويمكن لهذ النظارات الاقتران بالأجهزة الإلكترونية عبر تقنية البلوتوث، كما يمكنها الاتصال مع شبكات LTE و Wi-Fi.

المصدر: ixbit