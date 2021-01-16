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OPPO تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

OPPO تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G
youtube/ ANDROID AGENCY
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قررت شركة OPPO استقبال العام الجديد بالإعلان عن هاتف منافس مخصص للعمل مع شبكات 5G.

ويأتي هاتف A93 5G الجديد من OPPO  بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (162.9/74.7/8.4) ملم، ووزنه 188 غ.

وزود هذ الجهاز بشاشة LTPS بمقاس 6.5 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بكسل، مجهزة بماسح لبصمات الأصابع.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 480 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD .

OPPO تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G
youtube/ ANDROID AGENCY

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 300 دولار تقريبا حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 مبغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وجهزته OPPO  أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 4pda

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