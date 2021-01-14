Lenovo تعلن عن حاسب لوحي متطور بسعر منافس جدا

أعلنت شركة Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد Tab P11 الذي ستطرحه بمواصفات ممتازة وسعر منافس يبلغ 230 دولارا فقط.

ويأتي الحاسب الجدي بهيكل أنيق ومتين محاط بإطارات معدنية، وبشاشة LCD IPS بمقاس 11 بوصة دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م.

وتتميز شاشة هذا الحاسب بكونها تعمل مع تقنية Eye Care mode التي تقللل من انبعاثات أشعة الضوء الزرقاء المضرة للعين.

وزودت Lenovo هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 662 المدعم بـ Qualcomm FastConnec، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، فضلا عن بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 15 ساعة متواصلة تقريبا.

youtube/MaximumMobile

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وحصل الحاسب على منفذ USB Type-C للشحن، وعلى كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، كما يمكن وصله بلوحة مفاتيح خارجية ليتحول إلى حاسب محمول صغير الحجم.

المصدر: 3dnews