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موتورولا تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها
youtube/TECHNO MIND
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سربت بعض الصفحات ومواقع الإنترنت معلومات عن هاتف متطور ستطرحه شركة موتورولا قريبا ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وآبل.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر XT2125-4 الذي سيطرح تحت اسم Nio سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة بمقاس 6.7 بوصة، ترددها يعادل 105 هيرتزات، قادرة على عرض فيديوهات كما سيكون بإمكان مستخدم الجهاز تخفيض تردد الشاشة يدويا إلى 90 هيرتزا للتقليل من معدل استهلاك طاقة البطارية.

وسيحصل هذا الجهاز تبعا للتسريبات على معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وعلى شريحة موديم تمكنه من الاتصال مع شبكات 5G، وعلى نظام تشغيل "اندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 20 واطا.

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أما الكاميرا الأمامية به فستأتي ثنائية العدسة على الأغلب بدقة (16+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية ستضم عدسة أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل مخصصة لتحديد عمق الصورة.

المصدر: ixbit

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