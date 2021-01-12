موتورولا تتحدى سامسونغ وتطلق هاتفا بقلم ذكي

قررت شركة موتورولا منافسة هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، وأعلنت عن هاتف مميز مزود بقلم ذكي ستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف Moto G Stylus الجديد بهيكل مضاد للرطوبة والغبار أبعاده (169.8/77.9/9) ملم، وزنه 213غ.

وجهز الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ابعادها "20:9" ومعدل سطوعها 386 شمعة/م تقريبا، ويمكن الرسم والكتابة والتحكم بهذه الشاشة بواسطة قلم ذكي صغير شبيه بذلك الموجود في هواتف NOTE من سامسونغ.

ويضمن الأداء الممتاز لها الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 678 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 612، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

Moto G Stylus 2021 in Aurora White and Aurora Black via Amazon pic.twitter.com/lG5xu3rX8L — TechDroider (@techdroider) December 9, 2020

ورغم سعره المنافس الذي سيكون نحو 300 دولار تقريبا جهز هذا الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: 3dnews