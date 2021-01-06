"مايكروسوفت" تعد تجديدا بصريا شاملا لـ"windows"

كشفت صحيفة "The Independent" أن شركة "مايكروسوفت" تخطط لإعادة تصميم نظام التشغيل "windows" الخاص بها، الذي سيتضمن "تجديدا بصريا شاملا لتجارب windows".

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وتم نشر قائمة بالوظائف التي أعلنت عنها الشركة حديثا، في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي "Windows Core".

وقال الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسة، وSurface، وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز، للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكد من أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء".

ووفقا لـ"Windows Latest"، ستتضمن التغييرات التي تم إجراؤها على "Windows 10"، إصلاحا شاملا لقائمة "Start"، و"File Explorer"، والتطبيقات المضمنة لجعلها أكثر حداثة، ومنحها واجهة مستخدم متسقة بين جميع البرامج.

كما يتضمن ذلك أيضا جعل انتقال الكمبيوتر بين وضع الجهاز اللوحي أكثر سلاسة والتبديل من إعداد "الماوس"، ولوحة المفاتيح إلى الاستخدام القائم على اللمس.

وسيسمح هذا التحديث بإنشاء المكونات وإدراجها في المستندات، التي يمكن بعد ذلك تحديثها، وتحريرها في أي وقت، بغض النظر عن مكان إنشائها أو كيفية مشاركتها.

المصدر: "The Independent"