ما الجديد في سماعات سامسونغ اللاسلكية المنتظرة؟

سربت العديد من المواقع وصفحات الإنترنت معلومات تشير إلى أن سامسونغ تنوي طرح جيل جديد من سماعات Galaxy Buds بمواصفات عملية ومتطورة.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونع عازمة على الكشف عن سماعات Galaxy Buds Pro تزامنا مع كشفها عن هواتف الفئة S الجديدة مطلع العام القادم.

وتظهر الصور التي نشرتها صفحة EVAN BLASS الشهيرة على "تويتر" أن السماعات الجديدة ستأتي بأجحام أصغر من سماعات Galaxy Buds الحالية، وعلى الواجهة الخارجية لكل سماعة يوجد ثقب صغير للمايكروفون، وفتحات لمكبرات صوت ثانوية ستساعد في توزيع الأصوات بشكل أفصل لأذني المستخدم.

GalaxyClub reports that the Buds Pro will retail for €229 in Europe. They feature active noise cancellation and 3D audio for supported video content. They will also be able to toggle Ambient mode automatically if they detect your voice, and lower your media volume.#GalaxyBudspic.twitter.com/PWImXayJJu — Next Shot (@NextShotIO) December 22, 2020

والأهم من كل ما سبق تبعا للمعلومات المتوقرة هو أن هذه السماعات ستحصل على ميزة عزل الضوضاء الخارجية بطريقة ذكية، أذ سيكون المستخدم قادرا على التحكم بهذه الميزة لعزل الضوضاء أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، أو لسماع مايكروفونات سماعاته بالتقاط الأصوات المحيطة به أثناء القيادة أو التجول بالشارع.

Galaxy Buds Pro comparative image https://t.co/VxyZUweiw7 — Evan Blass (@evleaks) December 10, 2020

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كما ستحصل Galaxy Buds Pro على تقنيات خاصة تجعلها تتحكم أوتوماتيكيا بمعدلات الصوت والضوضاء التي تصل إلى أذن المستخدم أثناء المكالمات لتوفير أكبر قدر من الخصوصية والراحة، فضلا عن تزويدها بتقنيات توزيع الصوت بطريقة ثلاثية الأبعاد تجعل الأصوات تبدو أكثر واقعية أثناء مشاهدة الأفلام والفيديوهات على سبيل المثال.

المصدر: ixbit