منافس جديد لساعات سامسونغ وآبل الذكية من Realme

أعلنت شركة Realme عن مواصفات ساعتها الذكية الجديدة Watch S Pro التي حصلت على مواصفات منافسة لساعات سامسونغ وآبل.

وجاءت هذه الساعة بهيكل متين مقاوم للصدمات والماء والغبار، مصنوع من الفولاذ المتين، يثبت على عدة أنواع من الأحزمة الجلدية والمطاطية التي تناسب مختلف الأذواق.

وجهزت أيضا بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، تعمل مع حساسات خاصة للتحكم بمستوى إضاءتها تبعا لظروف الإضاءة المحيطة.

وحصلت هذه الساعة على العديد من الميزات والبرمجيات المتطورة، وعلى 100 واجهة عرض للتطبيقات، وعلى حساسات لقياس معدل ضربات قلب المستخدم، وحساسات وبرامج لقياس معدلات نشاطه اليومي ومراقبة حالته البدنية.

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كما جهزتها Realme بمستشعر SpO2 لقياس معدلات الأكسجة في دم المستخدم، وببطارية بسعة 40 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 10 أيام، فضلا عن أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbit