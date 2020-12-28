هواتف آيفون تحصل على تطبيق مميز للمراسلة

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق Honk الجديد للمراسلة أن تطبيقها بات متاحا لمستخدمي هواتف آيفون الذكية.

ويمتاز التطبيق الجديد عن جميع تطبيقات المراسلة العادية بفكرة واجهات استخدامه التي تجعل التفاعل بين الناس أكثر حيوية ومتعة، إذ لا يحوي هذا التطبيق على سجل للمحادثات والمراسلات بل يتراسل فيه المستخدمون على عبر واجهات تظهر فيها الكتابات بشكل مباشر ثم تختفي من تلقاء نفسها، أي أن بياناته لن تشغل مساحات كبيرة في ذاكرة الأجهزة كباقي التطبيقات.

⚔️ Emojis are a big deal in Honk—literally. When you tap the Reaction icon in a chat, a burst of huge emojis will fly across the screen. If you both send them at the same time, they'll meet in the middle and battle. Just a warning: once you try it, it's hard to stop. pic.twitter.com/GktpqqFren — Honk (@usehonk) December 24, 2020

ويمكن للمستخدم اختيار جهة اتصال واحدة أو عدة جهات اتصال لإجراء محادثة جماعية، كما يمكن للمستخدمين جعل المراسلة أكثر متعة عبر رموز تعبيرية مميزة.

📌 In Honk, keep your close friends just a little closer by pinning them to the top of your home screen. Just press and hold to pin or unpin someone in one tap. You can have up to 9 pinned friends at a time — and change them whenever you want! pic.twitter.com/PpJEa9UdBO — Honk (@usehonk) December 26, 2020

ويمكن للمستخدم إرسال رسائل مكونة من 160 حرف في كل رسالة، فضلا عن غمكانية التحكم بألوان وأشكال واجهات المراسلة، وغمكانية تحديد رموز تعبيرية معينة لتظهر بجانب الكلمات أو العبارات أثناء الدردشات.

ومن المفترض ان يحصل التطبيق على ميزات إضافية في المستقبل، وأن يطرح مع بداية العام القادم للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد أيضا.

المصدر: 3dnews