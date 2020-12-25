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شركة Realme تستعد لإطلاق أفضل هواتفها

العالم الرقمي و Social media

شركة Realme تستعد لإطلاق أفضل هواتفها
youtube/Gadgets Vs Gadgets
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برز اسم Realme بين أسماء أشهر الشركات المصنعة للهواتف في العامين الماضيين، ولتعزيز مواقعها في الأسواق قررت إطلاق أجهزة ذكية بمواصفات هي الأفضل حاليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Realme تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة من نوع  Race، ستأتي بهياكل مقاومة للماء والغبار شبيهة بعض الشيء بهياكل هواتف Redmi 9 الجديدة، وستكون محمية بطبقة من الزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن تعمل هذه الهواتف بمعالجات платформу Snapdragon 888 الحديثة التي ستمكنها من معاينة بيانات شبكات الإنترنت وشبكات 5G بسرعة كبيرة جدا.

وستحصل هذه الأجهزة على ذواكر وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وعلى أنظمة تشغيل Android 11 مع واجهات Realme UI 2.0.

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وذكرت بعض التسريبات التي انتشرت على شبكة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي أن الهواتف المنتظرة ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسات، دقة إحدى عدساتها 64 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews

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