بوتين وفق ترجمة غوغل

لاحظ مستخدمو محرك البحث Google، وجود أشكال غير معتادة لترجمة بعض العبارات الشائعة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فعلى سبيل المثال إذا أدخلت عبارة "Thank you, Mr President" باللغة الإنجليزية، فستقوم الخدمة بترجمتها إلى الروسية، على أنها "شكرا لك، فلاديمير فلاديميروفيتش".

وتجدر الملاحظة، أن Google، يعطي هذا الخيار من الترجمة، فقط عند الاحتفاظ بالأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم. وخلاف ذلك، سيتم ترجمة العبارة حرفيا.

تم اكتشاف هذه "الصعوبات في الترجمة"، بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جرى يوم أمس الخميس.

من جانبها، لم تعلق شركة Google بعد على "الاكتشاف" من جانب المستخدمين.

المصدر: نوفوستي