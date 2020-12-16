خلل ثان يصيب عمل تطبيق "تليغرام" خلال اليوم

أعلن موقع Downdetector أن عمل تطبيق "تليغرام" تعرض للمشكلات مرتين خلال اليوم الأربعاء.

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وتبعا للموقع فإن نحو 90% من الشكاوى التي وردت من مستخدمي التطبيق كانت تتعلق بالاتصال بالتطبيق، وأن نحو 9% من المشتكين عانوا من مشكلات في إرسائل الرسائل.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشكلات ظهرت لدى مستخدمي التطبيق في روسيا ويبلاروس والتشيك وسويسرا وأوكرانيا وألمانيا وبعض الدول الأخرى، فيما أكد الموقع الرسمي لـ "تليغرام" أن بعض المستخدمين في دول أوروبا ودول الشرق الأوسط عانوا من مشكلات في الاتصال بالتطبيق.

جاء في تدوينة صادرة عن "تليغرام" حول المشكلة "تحن تعمل على حل المشكلة وإعادة مستخدميا للعمل مع التطبيق عبر الإنترنت، ترجو من المستخدمين الإنتظار، ونعتذر منهم على الإزعاج".

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وتجدر الإشارة إلى أن خدمات ومواقع ويب متعددة من غوغل، بما في ذلك "يوتيوب" وGmail وGoogle Assistant وGoogle Docs، كانت قد تعرضت للانقطاع على نطاق واسع يوم الاثنين 14 ديسمبر الجاري، لتعود غوغل وتعالج هذه المشكلات في نفس اليوم.

المصدر: نوفوستي