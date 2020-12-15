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أمازون تطرح سوارها الذكي رسميا

العالم الرقمي و Social media

أمازون تطرح سوارها الذكي رسميا
youtube/Tom’s Guide
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أعلنت شركة أمازون أن سوارها الذكي Halo الذي كشفت عنه منذ مدة أصبح متاحا للبيع في عدد من بلدان العالم.

وتبعا للشركة فإن النسخة العادية من السوار ستتوفر للمستخدمين بسعر 99.9 دولار، وبإمكان الراغبين بالحصول على السوار المجهز بحزام من السيليكون شراؤه مقابل 116 دولارا تقريبا.

وطور السوار المذكور بشكل رئيسي للذين يهتمون بحالتهم الصحية ولياقتهم البدنية، فهو مجهز بحساسات إلكترونية متطورة قادرة على قياس معدل نبضات القلب، ومعدلات النشاط البدني للمستخدم ودرجات حرارة جسمه، ومعدلات الطاقة التي يحرقها بشكل تقريبي أثناء ممارسته للنشاطات البدنية، ومعدلات النوم اليومية، ونقل هذه البيانات إلى تطبيق خاص في الهواتف الذكية لمنح المستخدم تقارير مفصلة عن هذه الأمور كل فترة.

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كما جهز هذا السوار بمايكروفونات خاصة يمكن من خلالها تسجيل صوت مستخدمه ونبرات صوته على مدار اليوم في حال رغب في ذلك، ويتم معاينة تلك البيانات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة النفسية للمستخدم.

المصدر: 3dnews

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