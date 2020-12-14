"يوتيوب" وGmail وخدمات "غوغل" الأخرى تتعطل عن العمل على مستوى العالم

تعرضت خدمات ومواقع ويب متعددة من "غوغل"، بما في ذلك "يوتيوب" وGmail وGoogle Assistant وGoogle Docs، إلى انقطاع واسع النطاق.

ويشير موقع DownDetector إلى أن الانقطاع، الذي يبدو أنه يؤثر على الخدمات التجارية والشخصية لعملاق التكنولوجيا، بدأ في حوالي 6:40 صباحا بالتوقيت الشرقي، فيما يتعلق بـ Gmail، حيث يتم الترحيب بمستخدمي التطبيق برسالة تقول: "خطأ مؤقت .. عذرا، ولكن حسابك غير متاح مؤقتا. نأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق. يمكنك عرض لوحة بيانات حالة G Suite لمعرفة الحالة الآنية للخدمة".

Gmail, YouTube, Google Docs and other services go down simultaneously in multiple countries https://t.co/RlBa240aMU by @ingridlunden — TechCrunch (@TechCrunch) December 14, 2020

وتعطلت منصة "يوتيوب"، المملوكة أيضا لـ"غوغل"، صباح الاثنين.

وتشير التقارير إلى أن خدمات "غوغل" تعرضت لمشاكل تشغيلية في أماكن عديدة من أوروبا، مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليونان والبرتغال وفرنسا وبولندا وروسيا، على الرغم من وجود مشاكل أيضا في دول أخرى مثل اليابان وأستراليا وإندونيسيا. ويشتكي 49% من مستخدمي الإنترنت من عدم تحميل الموقع، بينما أبلغ 45% من المستخدمين عن عدم القدرة على مشاهدة الفيديوهات.

Why is @Google claiming that all services are up when clearly they aren't pic.twitter.com/GfYITPBhZa — Jon Scriven (@JonScriv) December 14, 2020

وحتى الآن، لم تعترف "غوغل" رسميا بالمشكلة، وتبلغ صفحة الحالة الخاصة بخدماتها عن عدم وجود أي مشكلات. ومع ذلك، تتزايد التقارير على "تويتر" حيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

المصدر: ذي فيرج