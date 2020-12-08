شركة Xiaomi تتحضر لإطلاق أحدث هواتفها

سربت مواقع مهتمة بشؤون الأجهزة الذكية صورا ومعلومات عن الهاتف الذي يتوقع أن تكشف عنه شركة Xiaomi قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن تصميم هاتف Mi 11 المنتظر سيختلف من حيث المظهر عن التصميم الذي تم تسريب مواصفاته سابقا، وخصوصا فيما يتعلق بتصميم الواجهة الخلفية.

وبالنظر للصور المسربة مؤخرا لهذا الجهاز نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، وضعت عدساتها في إطار مستطيل الشكل على الواجهة الخلفية، وبجانب العدسة السفلية سيتوضع مصباح الإضاءة، كما ستخلو الواجهة من ماسح بصمات الأصابع، والذي من المتوقع ان يكون مدمجا تحت الشاشة.

Are you excited for our latest flagship #Mi11 powered by the most powerful @Qualcomm chipset to date? Stay tuned! #InnovationForEveryonepic.twitter.com/MUFc251Dkw — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2020

كما أشارت بعض مواقع وصفحات الإنترنت إلى أن الهاتف المذكور من المحتمل أن يحصل على طاقته من بطاريتين معا، واحدة بسعة 2390 ميلي أمبير، وأخرى بسعة 2485 ميلي أمبير، الأمر الذي سيسرع عملية شحن البطاريات ويوفر توزيعا أفضل للطاقة ضمن تقنيات الجهاز.

ومن المتوقع أن يزود هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت، ومعالج ثماني النوى عالي الأداء، وشريحة موديم خاصة تمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

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كما ينتظر أن تطلق نسخة خاصة من هذا الهاتف، بمواصفات أقوى وأكثر تطورا، لكن تصميم الكاميرات الخلفية فيها سيكون مختلفا.

المصر: 3dnews