ما الجديد في تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو؟

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة جديدة من الميزات لتطبيق Teams، ستزيد من منافسته لبقية التطبيقات الشهيرة للتواصل عبر الفيديو.

وأشارت الشركة إلى أنه ومن بين أهم الميزات التي حصل عليها التطبيق هي ميزة "إلغاء الضوضاء الخارجية"، حيث باتت منظومات الذكاء الاصطناعي في Teams تتعرف على أصوات المستخدمين أثناء المكالمات وتعمل على كتم الضوضاء والأصوات الخارجية التي تظهر في محيط المتصلين أثناء المكالمة.

والأمر المهم الآخر الذي ظهر في تطبيق Teams هو إمكانية عرض صور المتصلين أثناء مكالمات الفيديو الجماعية في إطار رقمي واحد، ما يوحي للمتصلين وكأنهم مجتمعين في مكان واحد، كما بات بإمكان مرسل المكالمة الجماعية ضبط النغمات والإعدادات الأخرى للمكالمة بالشكل الذي يراه مناسبا.

وبات بإمكان مستخدمي تطبيق Teams أيضا التحكم بالتطبيق عبر المساعد الصوتي Siri الخاص بأجهزة آبل، وبات التطبيق يدعم خدمات CarPlay، وقادرا على تحديد المكالمات غير المرغوبة أيضا.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت منذ مدة أيضا أن تطبيقها بات يوفر للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تجمع 300 متصل في وقت واحد، وأن هذه المكالمات ستكون مجانية للمستخدمين، على خلاف بعض التطبيقات المنافسة التي توفر الاستخدام المجاني لهذه الميزة لوقت محدود.

المصدر: microsoftportal