 
مباشر
عاجل
وزير خارجية الكويت يؤكد إجراء محادثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية

ما الجديد في تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو؟

العالم الرقمي و Social media

ما الجديد في تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو؟
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pa7m

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة جديدة من الميزات لتطبيق Teams، ستزيد من منافسته لبقية التطبيقات الشهيرة للتواصل عبر الفيديو.

وأشارت الشركة إلى أنه ومن بين أهم الميزات التي حصل عليها التطبيق هي ميزة "إلغاء الضوضاء الخارجية"، حيث باتت منظومات الذكاء الاصطناعي في Teams تتعرف على أصوات المستخدمين أثناء المكالمات وتعمل على كتم الضوضاء والأصوات الخارجية التي تظهر في محيط المتصلين أثناء المكالمة.

والأمر المهم الآخر الذي ظهر في تطبيق Teams هو إمكانية عرض صور المتصلين أثناء مكالمات الفيديو الجماعية في إطار رقمي واحد، ما يوحي للمتصلين وكأنهم مجتمعين في مكان واحد، كما بات بإمكان مرسل المكالمة الجماعية ضبط النغمات والإعدادات الأخرى للمكالمة بالشكل الذي يراه مناسبا.

وبات بإمكان مستخدمي تطبيق Teams أيضا التحكم بالتطبيق عبر المساعد الصوتي Siri الخاص بأجهزة آبل، وبات التطبيق يدعم خدمات CarPlay، وقادرا على تحديد المكالمات غير المرغوبة أيضا.

إقرأ المزيد
وداعا لضياع الهاتف.. قطعة إلكترونية مميزة ستساعد في العثور على المفقودات!
وداعا لضياع الهاتف.. قطعة إلكترونية مميزة ستساعد في العثور على المفقودات!

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت منذ مدة أيضا أن تطبيقها بات يوفر للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تجمع 300 متصل في وقت واحد، وأن هذه المكالمات ستكون مجانية للمستخدمين، على خلاف بعض التطبيقات المنافسة التي توفر الاستخدام المجاني لهذه الميزة لوقت محدود.

المصدر: microsoftportal

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا