 
مباشر

أنيقة ومتطورة.. تعرف على ساعة Zepp Z الذكية الجديدة

العالم الرقمي و Social media

أنيقة ومتطورة.. تعرف على ساعة Zepp Z الذكية الجديدة
youtube/Stu’s Reviews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7y5

أعلنت علامة Zepp التجارية عن ساعة ذكية متطورة، وصفت كواحدة من أكثر الساعات الذكية تطورا وأناقة.

وتأتي ساعة Zepp Z بهيكل معدني أنيق من التيتانيوم محمي بطبقة من المواد الخاصة المقاومة للخدوش وعوامل الرطوبة، ومقاوم للماء والغبار وفق معايير  5ATM.، وبسوار أنيق مصنوع من الجلد البني.

وحصلت هذه الساعة على شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، دقتها تعادل (454/454) بيكسل، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م.

وتتميز هذه الساعة بإمكانية تحويل واجهة العرض فيها لتكون شبيهة بساعات اليد التقليدية أو تتحول لنظام رقمي كما في العديد من الساعات الذكية الأخرى، فضلا عن أنها حصلت على العديد من الأنظمة المتطورة كأنظمة مراقبة اللياقة البدنية، وحساسات لقياس معدلات نبضات القلب.

إقرأ المزيد
"أمازون" تعلن عن جيلها الثاني من النظارات الذكية

وزودت أيضا ببطارية تمكنها من العمل لمدة 15 بالشحنة الواحدة، وبأنظمة GLONASS و GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر المساعدات والأوامر الصوتية.

المصدر:  3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا