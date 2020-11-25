أنيقة ومتطورة.. تعرف على ساعة Zepp Z الذكية الجديدة

أعلنت علامة Zepp التجارية عن ساعة ذكية متطورة، وصفت كواحدة من أكثر الساعات الذكية تطورا وأناقة.

وتأتي ساعة Zepp Z بهيكل معدني أنيق من التيتانيوم محمي بطبقة من المواد الخاصة المقاومة للخدوش وعوامل الرطوبة، ومقاوم للماء والغبار وفق معايير 5ATM.، وبسوار أنيق مصنوع من الجلد البني.

وحصلت هذه الساعة على شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، دقتها تعادل (454/454) بيكسل، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م.

وتتميز هذه الساعة بإمكانية تحويل واجهة العرض فيها لتكون شبيهة بساعات اليد التقليدية أو تتحول لنظام رقمي كما في العديد من الساعات الذكية الأخرى، فضلا عن أنها حصلت على العديد من الأنظمة المتطورة كأنظمة مراقبة اللياقة البدنية، وحساسات لقياس معدلات نبضات القلب.

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وزودت أيضا ببطارية تمكنها من العمل لمدة 15 بالشحنة الواحدة، وبأنظمة GLONASS و GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر المساعدات والأوامر الصوتية.

المصدر: 3dnews