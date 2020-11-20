"أمازون" تعلن عن جيلها الثاني من النظارات الذكية

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن بدء استقبال طلبات الشراء لجيلها الجديد من نظارات Echo Frames الذكية عبر متاجرها الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن نظاراتها الجديدة لن تختلف كليا من حيث المظهر عن نظارات Echo Frames الموجودة حاليا، إذ ستأتي على هيئة نظارات طبية عادية بعدسات شفافة، لكنها حملت بعض التعديلات والتحسينات الجديدة.

وحصلت النظارة الجديدة على بطارية تعمل لمدة أطول بمقدار 40% مقارنة بنظارات Echo Frames الحالية، كما زودت بميزة إيقاف التشغيل التلقائي عند التوقف عن استعمالها لمدة معينة، ما يسمح بالحفاظ على شحن البطارية بشكل أفصل.

ويمكن التحكم بهذه النظارة عبر الأوامر الصوتية بالاعتماد على مساعد "أليكسا" الصوتي، كما يمكنها تنبيه المستخدم إلى إشعارات الرسائل والتطبيقات الواردة إلى هاتفه، ومن خلالها يمكن الرد وإجراء المكالمات الهاتفية.

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وحصلت هذه النظارة أيضا على ميزة Auto Volume التي تعدل مستوى الصوت تلقائيا وفقا لمستوى الضجيج المحيط بالمستخدم.

وتتوفر هذه النظارة بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأرزق والبني، وبسعر 250 دولارا تقريبا، كما يمكن لمالكي الجيل الأول من Echo Frames استبدال نظاراتهم القديمة بالنظارة الجديدة مقابل 70 دولارا عبر متاجر "أمازون" الرسمية.

المصدر: ixbit