شركة Honor تطرح حاسبا مميزا لرجال الأعمال

كشفت عملاقة صناعة التقنية Honor عن حاسبها المحمول الجديد Honor MagicBook Pro الذي أتى بمواصفات وتصميم يجعلانه من بين أبرز الحواسب لهذا العام.

وجاء الحاسب الجديد بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، ومزود بشاشة IPS LCD بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج AMD Ryzen 5 4600H تردده يصل إلى 4.0 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت من نوع DDR4، ومعالج رسوميات مدمج من نوع Vega، وقرص تخزين داخلي من نوع NVMe SSD بسعة 512 غيغابايت.

ويتميز هذا الحاسب بمكبرات صوت ممتازة موزعة على جانبي لوحة المفاتيح، وبكاميرا ويب مخفية تحت أحد أزرار لوحة المفاتيح تخرج من الهيكل عند الحاجة لاستخدامها، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.

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كما زودته Honor ببطارية باستطاعة 65 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمنفذ USB-C، ومنفذ USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: ixbit