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"سناب شات" ينافس TikTok بميزة جديدة

العالم الرقمي و Social media

Reuters DR/DAM
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أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" الشهير للتواصل الاجتماعي عن إدخال ميزة جديدة على التطبيق، شبيهة بميزة يفضلها الكثير من مستخدمي TikTok.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة التي أدخلت على "سناب شات" تدعى Spotlight، ومن خلالها سيتمكن مستخدمو التطبيق من مشاهدة أفضل اللقطات التي ينشرها أكثر من 200 مليون مستخدم آخر للتطبيق، أي أنها تعمل على غرار ميزة مشاهدة الفيديوهات العامة الموجودة في تطبيق TikTok.

وستتوفر هذه الميزة حاليا بصورة تجريبية لمستخدمي "سناب شات" في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والنرويج، وكندا، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، والدنمارك، ومن المفترض أن تصل إلى المستخدمين في باقي البلدان قريبا.

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ولتشجيع المستخدمين على نشر لقطاتهم المميزة عبر هذه الخدمة ستقدم الشركة المسؤولة عن "سناب شات" للمستخدمين جوائز مادية يومية تصل قيمتها إلى مليون دولار، وستمنح هذه الجوائز لأصحاب المحتوى وفق شروط معايير تتعلق بالفيديوهات وللناشرين شريطة أن تكون أعمارهم فوق 16 سنة.

المصدر: 3dnews

 

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