هواوي تطور حاسبا جديدا بقدرات فائقة

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات معلومات تفيد بأن شركة هواوي تعمل على تطوير حاسب مكتبي جديد بقدرات منافسة، تتحدى فيه حواسب شركة آبل.

وتبعا للتسريبات فإن الحاسب الجديد MateStation B515 سيزود بمعالجات ثمانية النوى من نوع Kunpeng 920 التي تنتجها شركة هواوي بنفسها، أي لن يعتمد على المعالجات الأمريكية من إنتل وكوالكوم، وسيضمن استقلالية الشركة في الإنتاج في حال فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات إضافية.

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وسيضمن الأداء الممتاز والتعامل السريع مع البيانات لهذا الجهاز ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4-2400 بحجم 64 غيغابايت، كما ستوفر اللوحة الأم فيه إمكانية تركيب 6 محركات أقراص تخزين داخلية من نوع SATA 3.0، وقرصين من نوع M.2 SSD.

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وحصل الحاسب على معالج رسوميات من نوع AMD R7 Radeon 430، و 4 منافذ من نوع USB 3.0، و 4 منافذ USB 2.0، ومنفذي NIC للاتصال بشبكات Ethernet، وسيدعم شاشة بمقاس 23.8 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، مثبتة على محور متحرك يجعلها تميل بزاوية 187 درجة.

المصدر: 3dnews