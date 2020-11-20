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هواوي تطور حاسبا جديدا بقدرات فائقة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطور حاسبا جديدا بقدرات فائقة
Reuters HAN/RAF
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سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات معلومات تفيد بأن شركة هواوي تعمل على تطوير حاسب مكتبي جديد بقدرات منافسة، تتحدى فيه حواسب شركة آبل.

وتبعا للتسريبات فإن الحاسب الجديد MateStation B515 سيزود بمعالجات ثمانية النوى من نوع Kunpeng 920  التي تنتجها شركة هواوي بنفسها، أي لن يعتمد على المعالجات الأمريكية من إنتل وكوالكوم، وسيضمن استقلالية الشركة في الإنتاج في حال فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات إضافية.

هواوي تطور حاسبا جديدا بقدرات فائقة
4apk

وسيضمن الأداء الممتاز والتعامل السريع مع البيانات لهذا الجهاز ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4-2400 بحجم 64 غيغابايت، كما ستوفر اللوحة الأم فيه إمكانية تركيب 6 محركات أقراص تخزين داخلية من نوع SATA 3.0، وقرصين من نوع M.2 SSD.

هواوي تطور حاسبا جديدا بقدرات فائقة
4apk
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وحصل الحاسب على معالج رسوميات من نوع AMD R7 Radeon 430، و 4 منافذ من نوع USB 3.0، و 4 منافذ USB 2.0، ومنفذي NIC للاتصال بشبكات Ethernet، وسيدعم شاشة بمقاس 23.8 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، مثبتة على محور متحرك يجعلها تميل بزاوية 187 درجة.

المصدر: 3dnews

 

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