شركة Hоnor تتحدى آبل بحاسب آخر

تسعى شركة Hоnor في الفترة الأخيرة لإثبات وجودها في مختلف مجالات صناعة الهواتف والحواسب، ومؤخرا قررت إطلاق حاسب محمول جديد يرى فيه البعض منافسا لأجهزة MacBook الشهيرة من آبل.

ويأتي حاسب MagicBook 15 الجديد من Hоnor بهيكل أنيق وخفيف الوزن مصنوع من المعدن، يشبه في بعض تفاصيله هياكل حواسب MacBook ، أبعاده (17/230/358) ملم، ووزنه 1.53 كلغ.

وحصل هذا الجهاز على شاشة IPS بمقاس 15 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 226 شمعة/م، وترددها 141 هيرتزا.

كما دعمته Hоnor بمعالج AMD Ryzen 5 3500U ثماني النوى، تردد بعض أنويته يصل إلى 3.7 غيغاهيرتز، وبمعالج رسوميات من نوع Radeon Vega 8، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 256 و512 غيغابايت.

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وحصل الجهاز أيضا على بطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا، وعلى منفذ USB-C، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وكاميرا ويب عالية الدقة، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi وBluеtоoth 5.0.

المصدر: 4pda