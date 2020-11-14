هاتف مميز سيعيد للأذهان فكرة هواتف Vertu الفاخرة

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن شركة Xor تخطط لإطلاق هاتف جديد مخصص لرجال الأعمال محبي الهواتف الفاخرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيكون نسخة معدلة عن هواتف Titanium التي طرحتها Xor سابقا، وسيأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم وستزين بعض أجزاء واجهاته بالجلد الأسود.

youtube/Miguel Medina

وسيحصل هذا الجهاز على لوحة مفاتيح T9 تقليدية كما في الهواتف الخلوية القديمة، وعلى شاشة متوسطة الدقة بمقاس 3 بوصات تقريبا، وعلى نظام تشغيل مطور عن أنظمة Linux، وسيستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية وتبادل الرسائل النصية.

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والأهم من كل ما سبق هو أن هذا الجهاز سيحصل على ميزة لتشفير البيانات AES256 كما في هواتف Titanium السابقة، وعلى ميزة خاصة ستمكن مستخدمه من حذف الرسائل وسجل المكالمات فيه عن بعد وقت الضرورة، وسيتمتع بميزات متطورة لحماية البيانات الموجودة فيه، كما سيدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews