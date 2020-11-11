تحديث جديد لـ Your Phone للتحكم بهاتف أندرويد عبر الكمبيوتر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكن بعض مستخدمي هواتف سامسونغ الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقا واحدا كما كان الحال من قبل.

وأوضحت أن التحديث طرح بصورة تجريبية حاليا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 في حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوي الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.

وتتوفر ميزة التحديث الجديدة لعدة أنواع من هواتف سامسونغ حاليا منها Galaxy Note 20 5G، و Galaxy Note20 Ultra 5G، Galaxy Z Flip 5G، و Galaxy Z Fold 2 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy S20 5G، و Galaxy S20 Ultra 5G، و Galaxy S20 Plus 5G.

إقرأ المزيد

وكانت مايكروسوف قد أضافت إلى التطبيق المذكور عدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة في الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، ميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة في الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

المصدر: ixbit