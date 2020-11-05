 
مباشر

موتورولا تدخل عالم 5G بهاتف متطور

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تدخل عالم 5G بهاتف متطور
youtube/DroidHolic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2s8

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم المخصص للعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Kiev، وسيكون منافسا قويا لهواتف Xiаomi Mi 10T Lite المقبولة الثمن والتي صممت لتعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار مزود بشاشة بمقاس 6.66 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD ، ومعدل ترددها يعادل 120 هيرتزا.

كما سيضمن أداءه الممتاز معالجات ثمانية التوى من نوع Snapdragon 765G و Snаpdragon 750G، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بأربع عدسات على الأغلب، دقة أقوى عدساتها تعادل 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 24 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

موتورولا تدخل عالم 5G بهاتف متطور
youtube
إقرأ المزيد
الصين تكشف عن هاتف مصفح يصور بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء
الصين تكشف عن هاتف مصفح يصور بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء

وستدعمه موتورولا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات للتعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا