موتورولا تدخل عالم 5G بهاتف متطور

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم المخصص للعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Kiev، وسيكون منافسا قويا لهواتف Xiаomi Mi 10T Lite المقبولة الثمن والتي صممت لتعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار مزود بشاشة بمقاس 6.66 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD ، ومعدل ترددها يعادل 120 هيرتزا.

كما سيضمن أداءه الممتاز معالجات ثمانية التوى من نوع Snapdragon 765G و Snаpdragon 750G، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بأربع عدسات على الأغلب، دقة أقوى عدساتها تعادل 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 24 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وستدعمه موتورولا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات للتعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

المصدر: ixbit