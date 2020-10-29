هواوي تحضر مفاجأة لعشاق الهواتف الممتازة!

في الوقت الذي تنشغل فيه المواقع وصفحات الإنترنت بأخبار هواتف Mate 40 الجديدة من شركة هواوي تعمل الشركة على التحضير لإطلاق هاتف منافس آخر بمواصفات متطورة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر الذي تعمل هواوي على تطويره حاليا سيكون نموذجا معدلا عن هواتف Mate 30 Pro الذي أعلن عنه منذ مدة، لكنه سيحمل ميزات من هواتف Mate 40 الحديثة.

youtube/ TECHNO MIND

وتشير صفحة ishanagarwal24 الشهيرة على "تويتر" إلى أن الهاتف القادم سيحصل على معالجات Кirin 990E المصممة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، والمطورة عن معالجات Кirin 990 5G التي حصلت عليها هواتف هواوي الأخيرة.

youtube/ TECHNO MIND

كما يتوقع أن يحصل هذا الهاتف على شاشة FLEX OLED بمقاس 6.5 بوصة، وأن يحصل على هيكل من المعدن والزجاج مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون على الأغلب شبيهة بكاميرات Mate 40، وستأتي بأربع عدسات دقة أقوى عدسة فيها 50 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda