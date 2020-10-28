شركة OnePlus تدخل عالم 5G بهاتف منافس ذي قدرات تصوير ممتازة

قررت شركة OnePlus دخول المنافسة في سوق هواتف 5G عبر هاتف جديد زودته بتقنيات ممتازة لتطرحه بسعر مقبول.

ويأتي هاتف Nord N10 5G بشاشة IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة، بدقة (2400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها يعادل 90 هيرتزا/ ومعدل سطوعها 406 شمعة/م، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

أما هيكل هذا الهاتف فأتى من المعدن والبلاستيك والزجاج، ومضاد للماء والغبار، أبعاده (163/ 74.7 / 9) ملم، ويزن 190 غ.

youtube/TANSAFTECH

كما حصل الجهاز على معالج Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G الحديث المطور بتقنية (8نامومتر)، وعلى معالج رسوميات Adreno 619L، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تحزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

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ودعمته OnePlus ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة GLONASS و A-GPS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعره فسيكون منافسا بين هواتف 5G ولن يتعدى 360 دولارا.

المصدر: gsmarena