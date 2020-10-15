بعد طول انتظار.. OnePlus تكشف عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

أزاحت شركة OnePlus الستار عن تصميم ومواصفات هاتف 8T الذي صنف من بين أفضل الأجهزة الذكية للعام الجاري.

وأتى هذا الهاتف بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، محمي من الماء والغبار، أبعاده (160.7/74/8.4) ملم، يزن 188 غ.

وزودته OnePlus بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وتردد 120 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass، ومجهزة بميزة Always-on display كما في هواتف سامسونغ.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، ذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما حصل على نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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ومن أبرز ما زود به هذا الهاتف أيضا هو الكاميرا الأساسية الرباعية العدسة بدقة (48+16+5+2) ميغابيكسل والتي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف، والكاميرا الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit