"واتس آب" قد يحصل على ميزات مهمة وعملية

ذكرت مواقع مختصة بشؤون الإنترنت والأجهزة الذكية أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل قريبا على ميزات جديدة تجعل منه أكثر أمانا وعملية.

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن "إحدى النسخ التجريبية لتطبيق واتس آب المخصص لأجهزة أندرويد تختبر ميزة الدخول إلى المحادثات والمكالمات عبر تقنية التعرف على الوجوه، ما سيؤمن حماية أكبر لبيانات المستخدمين، وهذه الميزة ستكون شبيهة بتلك التي وفرها التطبيق لمالكي الأجهزة العاملة بنظام iOS والمزودة بماسح Face ID".

ومن المفترض أن تدمج هذه الميزة مع ميزة فك قفل التطبيق عبر بصمة الإصبع في خيار "الحماية البيومترية" للتطبيق، لتسهل عملية القفل أو إلغائه بالاعتماد على هاتين التقنيتين.

ومن جهة أخرى أشار موقع Gizmochina إلى أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزات جديدة ستساعد على تفعيل وضع "عدم الإزعاج" أو "الوضع الصامت" بالنسبة لمجموعات المراسلة لمدة غير محدودة، وليس لمدة أسبوع أو سنة كما هو الحال حاليا.

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ومن المفترض أن يحصل التطبيق أيضا على ميزات إضافية تساعد المستخدم على التحكم بالمكالمات الجماعية، ففي حال تلقى طلبا للانضمام لمكالمة جماعية ولم يتمكن فورا لسبب ما سيكون بإمكانه أن ينضم إليها في وقت لاحق.

المصدر: فيستي