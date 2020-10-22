شركة OPPO تكتسح الأسواق بهاتف مزود بكاميرا غير مسبوقة

على مر السنوات الـ 3 الماضية اشتهرت شركة OPPO بتقنياتها المميزة والغريبة للهواتف، وهذا العام قررت منافسة شركات التقنية الشهيرة بهاتف مجهز بكاميرا أمامية غريبة التصميم.

وتتميز الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بأنها مخفية داخل جسم الهيكل، وتخرج منه على محور يميل بزاوية معينة عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

أما هيكل هذا الجهاز فأتى مقاوما للماء والغبار، مصنوعا من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، يزن 189 غ.

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كما جهز الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

أما المعالج فأتى ثماني النوى من نوع Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G، ومعالج الرسوميات Adreno 618، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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وحصل هذا الهاتف أيضا على نظام تشغيل Android 9.0 قابل للتحديث، وعلى كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر:3dnews