أحدث كاميرات Fujifilm لهواة فن التصوير

كشف عملاق صناعة تقنيات التصوير اليابانية Fujifilm عن أحدث كاميرات الفئة X، محبوبة آلاف المصورين حول العالم.

وتتميز كاميرا X-S10 الجديدة بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك الخاص، مزود بنتوءات خارجية مدروسة وقبضة جانبية تسهل حمل الكاميرا واستخدامها أثناء النقل والحركة.

وتبعا لـ Fujifilm فإن هذه الكاميرا تحمل خصائص تجعلها من فئة "الكاميرات الهجينة" أي أنها مزودة بتقنيات تخولها توثيق الصور والفيديوهات بطريقة احترافية ودقة عالية.

وحصلت X-S10 على العديد من التقنيات والميزات كالمستشعر البصري X-Trans IV CMOS الذي أتى بدقة 26.1 ميغابيكسل، والبطارية التي أتت بسعة 1260 ميلي أمبير والتي تكفيها لتعمل عدة ساعات متواصلة، إضافة إلى ميزات الضبط التلقائي للصورة، وعدد من الميزات المتطورة للتحكم بألوان وإضاءة وخلفيات الصور.

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كما زودت هذه الكاميرا بشاشة صغيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بالعديد من ميزات التصوير، أو استعمالها لمشاهدة الفيديوهات والصور أو ضبط اللقطات أثناء تصوير الفيديو.

المصدر: فيستي