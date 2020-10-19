حذار من توثيق الأسماء بهذه الطريقة في سجل الهاتف!

يعتبر الهاتف الذكي أداة يعتمد عليها الكثيرون اليوم لحفظ مختلف أنواع البيانات والمعلومات الشخصية ، لذا يجب الانتباه لعدة قواعد مهمة أثناء استعمال هذا الجهاز.

وحول هذا الموضوع قال رئيس فرع "الحماية" في اتحاد المحامين بموسكو، أناتولي ميرونوف: "الهاتف الذكي يعتبر أداة تتجمع فيها البيانات الشخصية عن العديد من المستخدمين اليوم، وهذه الأداة عرضة للضياع أو السرقة، لذا يجب مراعاة عدة قواعد عند حفظ المعلومات في هذه الأجهزة".

وأضاف "على سيبيل المثال فإن مستخدم الهاتف يجب ألّا يحفظ أرقام أقاربه أو أفراد أسرته في سجل الهاتف مرفقة بعبارات (أبي) أو (أمي) أو (أخي)....، ففي حال فقدان الهاتف أو سرقته قد يتمكن من حصل عليه من استغلال هذه المعلومات ليتواصل مع هؤلاء الأشخاص ويستغلهم لأغراض شخصية منتحلا صفة صاحب الهاتف".

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وأشار إلى أن المحتالين أو سارقي الهواتف عادة ما يلجأون إلى سجل الهاتف المفقود ويجدون فيه اسم شخص مقرب من صاحبه ويرسلون له رسالة يطلبون فيها تحويل الأموال لشخص معين سيتواصل معهم، وهذا الشخص عادة هو المحتال نفسه.

وشدد ميرونوف على ضرورة عدم حفظ البيانات المهمة في سجلات الهاتف أيضا، مثل كلمات أو رموز المرور المتعلقة بالبطاقات والحسابات المصرفية، ففي حال ضياع الهاتف قد تستغل هذه البيانات من قبل المحتالين أيضا.

المصدر: prime