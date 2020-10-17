"واتساب" يسعى لطرح ميزة الدعم عبر الدردشة

أرسلت شركة "واتساب" تحديثا جديدا إلى "غوغل بلاي بيتا"، البرنامج التجريبي لخدمات "غوغل بلاي"، بهدف تطويره، وبميزة السماح بالتواصل مع "دعم واتساب" الرسمي باستخدام دردشة "واتساب".

يشمل التحديث الجديد لنظام Android 2.20.202.7 مسارات خفية حول المساعدة والدعم الذي يقدمه تطبيق واتساب لمستخدميه.

ومن المفروض أن تتغير طريقة التواصل أو طرح الأسئلة للإستفسار عن مشاكل أو تساؤلات حول التطبيق مع نظامه البرمجي.

حيث أن "واتساب" يقوم عند طلب الدعم والمساعدة منه في الإعدادات، بالإجابة على التساؤلات عبر عدة احتمالات، وفقا للأسئلة المطروحة، أو وفقا للصور المرفقة لشرح الحالة، ويظهر عدة خيارات.

ويهدف التحديث الجديد إلى إنشاء ما يسمى "واتساب سابورت تشات" أي " دعم واتساب عبر الدردشة"، وهو عبارة عن دردشة تم التحقق منها، تتم هذه الدردشة بين المستخدم و "واتساب"، أي يتحول "واتساب" كما لو كان شخصا في السجل، تكلمه عبر الرسائل القصيرة، بهدف الاستفسار أو معرفة بعض الإعدادت التي يريدها المستخدم، بحيث يمكن للمستخدم التحقق من الأمان، ومن الواضح أن الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.

وفي هذه الحالة تختلف القراءة البرمجية للدردشة، لأن "واتساب" يمكنه قراءة محتواه، ورأى أن المستلم هو "واتساب"، لكن محتواه سيبقى بين المستخدم و"واتساب".

وفي هذه الدردشة، سيتلقى المستخدم الرد على التذكرة المفتوحة من إعدادات "واتساب"،

حيث يمكنه التواصل مع "واتساب"، وتقديم المزيد من التفاصيل في الدردشة، وعندما تنتهي المحادثة، سيتم إغلاق الدردشة تلقائيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة التحديث 2.20.202.9 لا تزال غير متاحة للجمهور، ولا تزال قيد التجربة والتطوير.

المصدر: "وابتا إنفو"