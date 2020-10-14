هكذا سيبدو أحدث وأفضل الهواتف القابلة للطي من هواوي

نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تصميم هاتف هواوي Mate X2 المنتظر أن يطرح قريبا، ويكون واحدا من أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.

وتبين المقاطع أن تصميم هذا الهاتف سيختلف عن التصميم الذي كان قد ظهر منذ بضعة أشهر في بعض مقاطع الفيديو، وتبعا لموقع LetsGoDigital فإن التصميم في المقاطع الجديدة أقرب إلى الواقع، ومبني على المعلومات التي نشرت حول براءة الاختراع التي سجلتها هواوي لهذا الجهاز.

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ومن حيث المظهر العام سيشبه Mate X2 بعض الشيء هواتف سامسونغ الحديثة القابلة للطي، لكنه سيحصل على ماسح لبصمات الأصابع موضوع على الحافة اليمنى للهيكل، وعلى شاشة بمقاس 8.03 بوصة قابلة للطي في المنتصف، سيكون ترددها 120 هيرتزا على الأغلب، وعلى منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

كما يفترض أن يحظى هذا الجهاز بشاشة إضافية على هيكله الخارجي، وعلى كاميرا أساسية بأربع عدسات، إحدى عدساتها مخصصة لالتقاط الصور فائقة العرض.

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وعلى الجانب الذي ثبتت عليه الشاشة الخارجية ستوجد أيضا كاميرا ثنائية العدسة يمكن استعمالها أثناء مكالمات الفيديو.

المصدر: 3dnews