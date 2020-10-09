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"غوغل" تخطط لجعل "يوتيوب" أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

Reuters DAD/AND
شعار موقع يوتيوب
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة "غوغل" المالكة لـ"يوتيوب"، تسعى لإدراج تعديلات على موقع خدمات الفيديو من أجل تحويله لمنصة تسوق تنافس موقعي "أمازون" و"علي بابا".

وأضافت الوكالة في تقرير اليوم الجمعة أن الشركة تختبر ميزة جديدة تسمح للمشاهدين بشراء الألعاب والأدوات وغيرها من السلع المعروضة في مقاطع الفيديو المنشورة دون الانتقال إلى مواقع خارجية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في "يوتيوب" تأكيده أن الموقع بدأ فعلا باختبار وظيفة بيع البضائع في عدة قنوات.

ومن المتوقع أن تسمح إضافة ميزة التسوق للمنصة بالتنافس مع عمالقة التجارة الإلكترونية مثل شركة "أمازون" الأمريكية و"علي بابا" الصينية.

المصدر: "بلومبيرغ"

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