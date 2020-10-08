تسريب بعض مواصفات هاتف OnePlus المنتظر وموعد إطلاقه

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن هاتف 8T، أقوى هواتف شركة OnePlus سيطرح منتصف الشهر الجاري.

وتبعا للتسريبات التي حصلت عليها المواقع من الشركة المصنعة فإن الهاتف الجديد من المفترض أن يعلن عنه رسميا في 14 أكتوبر الجاري، وسيأتي بمواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف لهذا العام.

وأشارت تغريدة نشرتها شركة OnePlus على "تويتر" إلى أن الهاتف سيحصل على كاميرا مزودة بعدسات خاصة لالتقاط صور فائقة العرض.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن كاميرا الهاتف الأساسية ستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+16+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

أما الشاشة في هذا الهاتف فمن المتوقع أن تأتي من نوع AMOLED بمقاس 6,5 بوصة، بدقة عرض عالية كما في هواتف OnePlus الأخيرة، ويمكن التحكم بمعدل ترددها لترشيد استهلاك الطاقة.

Strike a pose 📸 with the #OnePlus8T Ultra Wide Angle Camera. — OnePlus (@oneplus) October 4, 2020

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والمعالج من المفترض أن يكون ثماني النوى +Snapdragon 865 قادرا على العمل مع شبكات 5G، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت.

المصدر: 3dnews