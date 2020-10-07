قبل إطلاق iPhone 12.. تسريب بعض مواصفات هواتف iPhone 13!

في الوقت الذي تستعد فيه آبل لطرح النسخة 12 من هواتف آيفون، سربت بعض المواقع معلومات حول مواصفات أجهزة iPhone 13 التي ستطلق العام القادم.

وتبعا لموقع Business Insider فإن "روس يونغ" المحلل والخبير التقني التابع لـ Display Supply Chain Consultants كشف عن بعض ميزات هواتف iPhone 13 المنتظرة من آبل.

ومن أبرز ما سيميز هذه الأجهزة التي ستطرح العام القادم وفقا ليونغ هو دقة عرضها للصور والفيديوهات بفضل شاشات ProMotion التي ستتمتع بحساسية عالية".

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

كما أشار الخبير "إلى أن آبل ستطرح عدة نماذج من هواتف iPhone 13، نموذجان منها سيأتيان بشاشات بمقاس 5.42 و6.06 بوصة، ونموذجان أكثر تطورا وتقنية سيحصلان على شاشات بمقاس 6.06 و6.67 بوصة".

وسيزود أول نموذجين تبعا لمعلومات الخبير بكاميرات أساسية ثنائية العدسة، فيما سيحصل النموذجان الآخران على كاميرات أساسية بثلاث عدسات.

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وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية كانت قد سربت مؤخرا بعض المعلومات عن أسعار ومواصفات هواتف iPhone 12 التي ستطلق قريبا، وأشارت إلى أنها ستأتي بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 649 و1399 دولارا".

المصدر: نوفوستي