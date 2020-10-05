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بسعر منافس.. سامسونغ تطرح "Galaxy S" الجديد للبيع

العالم الرقمي و Social media

بسعر منافس.. سامسونغ تطرح
youtube/Алло
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أعلنت شركة سامسونغ أن هاتفها المنافس الجديد ذا المواصفات المتطورة Galaxy S20 FE سيطرح قريبا للبيع في أسواق كوريا الجنوبية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتلقى طلبات الشراء المسبقة لهذا الهاتف عبر مواقعها الرسمية في الفترة ما بين 6 و12 أكتوبر الجاري، وسيتمكن العملاء في كوريا الجنوبية من استلام هواتفهم في 13 أكتوبر، وفي 16 من هذا الشهر سيطرح الهاتف في السوق الكورية المحلية بسعر 770 دولارا تقريبا.

ويتوقع لهذا الجهاز أن يحقق مبيعات كبيرة نظرا لمواصفاته المتطورة وسعره المنافس مقارنة بهواتف Galaxy S التي طرحت هذا العام.

ويتميز Galaxy S20 FE بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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كما زود بمعالج Exynos 990  ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G77 MP11، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، وشاشة Super AMOLED  بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بكسل، وتردد 120 هيرتزا.

المصدر: يونهاب+وكالات

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