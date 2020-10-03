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هاتف جديد يكتسح أسواق آسيا وأوروبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف جديد يكتسح أسواق آسيا وأوروبا
youtube/VideoWaliSarkar
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أعلنت علامة Realme التجارية عن هاتفها الأحدث C17 بسعر ومواصفات تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة.

وأتى هذا الجهاز بهيكل من الزجاج والمعدن سماكته 8.9 ملم، يزم 188 غ، مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة معدل ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزودته Realme بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة ( 13+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وبكاميرا أمامية  بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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كما دعمته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وستطرحه بسعر 190 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit

 

 

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