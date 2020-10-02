العملاقة Xiaomi تتحدى هواوي من جديد

قررت شركة Xiaomi منافسة هواتف شركة هواوي بجهاز Mi 10T Lite المميز الذي سيعمل مع شبكات 5G، وسيطرح بسعر منافس مقارنة بنظائره من نفس الفئة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش يزن 214 غ، مزود بشاشة DotDisplay بمقاس 6.6 بوصة، معدل ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

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وزود هذا الجهاز بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، ومعالج Snapdragon 750G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 619، وموديم Adreno 619 يمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

كما دعمته Xiaomi ببطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C. للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح بنموذجين نموذج بذواكر 6/64 غيغابايت سعره 279 يورو، ونموذج بذواكر 6/128 غيغابايت سعره 329 يورو.

المصدر: 4pda