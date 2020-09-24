العراق.. شاب يكتشف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الأمريكية

أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي عن اكتشاف شاب عراقي ثغرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال المركز إن "مؤمل أحمد شكير، استطاع اكتشاف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الأمريكية، تمكن الهاكر من تنفيذ أوامر على سيرفر الموقع ورفع ملفات تجسس فضلا عن التحكم بالدومين الفرعي للموقع Subdomain".

وأضاف المركز أنه "تم إرسال معلومات الثغرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية من خلال موقع hackerone، وتم توجيه شكر له وحصل على اعتراف رسمي بالثغرة".

المصدر: السومرية