هاتفان جديدان من نوكيا بمواصفات جيدة وأسعار رخيصة

عادت شركة نوكيا للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة الذكية هذا العام من خلال مجموعة من الهواتف ذات المواصفات الجيدة التي ستطرحها بأسعار رخيصة.

ومن بين أبرز هذه الهواتف جاء Nokia 3.4 بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.39 بوصة، دقة عرضها تعادل (1560/750) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م.

وحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon 460 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 3-4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وزودته نوكيا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث إلى "أندرويد-11".

وحصل أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما أسعاره فتبدأ من 160 يورو.

أما الهاتف الرخيص الذي أعلنت عنه نوكيا مؤخرا أيضا فهو Nokia 2.4، الذي حصل على هيكل أنيق من المعدن والبلاستيك، وشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل.

وزودته نوكيا بمعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميلي أمبير، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وسعره 120 يورو فقط.

المصدر: 3dnews