نوكيا تكشف عن هاتف متطور لشبكات 5G

أزاحت شركة نوكيا الستار عن هاتفها الجديد 8.3 5G الذي طورته ليكون منافسا قويا بين الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وجاء الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 6.8 بوصة وأبعاد "20:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR.

وزودته نوكيا بمعالجات Snapdragon 765 G، وذواكر وصول عشوائي 6-8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64-128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة موضوعة في إطار دائري أنيق على الواجهة الخلفية، دقتها تعادل (64+12+2+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب البصري والرقمي للصورة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد

وجاء الهاتف أيضا ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث مستقبلا إلى "أندرويد-11"، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ومن المفترض أن يطرح في الأسواق أواخر الشهر الجاري بسعر 600 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews