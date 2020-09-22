سامسونغ تعلن عن هاتف منافس من فئة جديدة كليا

نشرت شركة سامسونغ إعلانا ترويجيا لهاتف من فئة جديدة، ستطرحه في الأسواق العالمية قريبا.

وتبعا للصورة التي نشرتها سامسونغ في الإعلان الترويجي على إحدى صفحاتها الرسمية على "تويتر"، فإن الهاتف الجديد سيأتي من أسرة "GalaxyF"، والتي يتوقع أن تحمل معها نماذج جديدة من الهواتف المتوسطة الفئة بمواصفات جيدة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الهاتف سيحمل اسم Galaxy F41، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها تعادل (2340/1080) بيكسل.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsungpic.twitter.com/5ahjw6mqTm — Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020

كما سيزود هذا الجهاز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، دقة إحدى عدساتها 64 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض.

3dnews

وسيضمن الأداء الجيد له معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بحجم 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSD.

كما زودته سامسونغ أيضا بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة "غوناس" و GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وقدرة على الاتصال مع شبكات Bluetooth 5 و Wi-Fi 802.11ac، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات One UI.

المصدر: 3dnews