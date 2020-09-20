بنك سويسري ينقل عملاءه إلى الواقع المعزز!

أجرى بنك الاستثمار السويسري UBS Group، تجربة غير عادية لنقل متداوليه وعملائه إلى وضع الواقع المعزز، عوضا عن الحضور إلى مقره.

وذكرت صحيفة Financial Times، أنه بسبب وباء كورونا، لم يستطع عدد كبير من موظفي البنوك العودة إلى مكاتبهم ومواصلة أداء واجباتهم عن بُعد، ما دفع أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم تزويد موظفيه بنظارات للواقع المعزز، لمحاكاة تجربة قاعة التداول في المنزل.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم استخدام نظارات الواقع HoloLens من مايكروسوفت للتفاعل الافتراضي، فيما تلقى بعض التجار بالفعل جميع المعدات التي يحتاجونها للعمل من خلال التعامل البنكي عبر الواقع المعزز.

وأكد بنك الاستثمار السويسري UBS Group، عزمه مواصلة التجارب الهادفة وتزويد العاملين عن بعد بالأدوات التي يحتاجونها لأداء واجباتهم، لافتا إلى أنه يتم حاليا النظر في خيار تثبيت شاشات إضافية في المنزل للمتداولين.

ويعتقد البنك أن هذا النهج سوف يبسّط عملية التفاعل بين المتداولين في الظروف التي يتعين عليهم فيها العمل عن بعد، فيما نقل عن مصدر داخلي قوله، إن البنك قد شكل فريق عمل "لإعادة التفكير في السوق".

المصدر: "إرم نيوز"