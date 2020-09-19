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إل جي تدخل عالم الهواتف المنافسة بجهاز ممتاز زهيد الثمن

العالم الرقمي و Social media

إل جي تدخل عالم الهواتف المنافسة بجهاز ممتاز زهيد الثمن
youtube/UNDERkg
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كشفت شركة إلى جي عن هاتف جديد زودته بمواصفات جيدة، ستطرحه بسعر مقبول لتنافس عبره هواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.

ويأتي هاتف Q31 بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للخدوش، ومطور ضمن معايير MIL-STD-810G ليكون مقاوما للماء والغبار، أبعاده (147.9/71/8.7) ملم، ووزنه 145 غ.

كما حصل هذا الهاتف على شاشة بمقاس 5.7 بوصة، دقة عرضها تعادل (1520/720) بيكسل، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير فيها مخصص لكاميرا السيلفي.

إل جي تدخل عالم الهواتف المنافسة بجهاز ممتاز زهيد الثمن
youtube/UNDERkg

ويضمن الأداء الجيد له معالج Helio P22 ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

إل جي تدخل عالم الهواتف المنافسة بجهاز ممتاز زهيد الثمن
youtube

كما زودته إل جي أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ microUSB، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي ونقل البيانات عبر تقنيات "بلوتوث-5"، وببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

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ورغم سعره المزمع 180 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف على كل تلك التقنيات وعلى كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا بدقة 5 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews

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