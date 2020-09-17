آبل تعلن عن جيلها الجديد من الساعات الذكية

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة من الأجهزة الذكية الجديدة، من ضمنها كانت ساعات Apple Watch بجيلها الأحدث.

وأشارت الشركة خلال الحدث إلى أن ساعات Apple Watch Series 6 ستأتي مشابهة من حيث التصميم لساعات Watch Series 5 الحالية، لكنها ستحمل معها بعض التعديلات والتقنيات الجديدة.

وستحصل هذه الساعات على ميزات إضافية تمكنها من قياس معدلات ضغط الدم وأكسجة الدم خلال 15 ثانية فقط، بفضل مستشعر إلكتروني جديد زودت به.

كما زودتها آبل بسوار مطاطي جديد من نوع Solo Loop صمم بطريقة خاصة ليناسب قياسات أيدي مختلف المستخدمين، وبمعالج S6 ثنائي النواة المطور عن معالجات A13 Bionic المستخدمة في هواتفiPhone 11، وبشاشات معدل سطوعها أعلى من معدل سطوع شاشات Watch Series 5، ويفترض أن تطرحها في الأسواق قريبا بسعر 400 دولار تقريبا.

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ومن المفترض أن تطلق آبل أيضا نسخا أرخص من هذه الساعات، ستحمل اسم Apple Watch SE، تعمل بمعالجات نفس تلك الموجودة في Series 5، ومزودة بتقنيات لتعقب اللياقة البدنية للمستخدم، وميزة اكتشاف السقوط، ومقياس تسارع مدمج، وستطرح بسعر 280 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit