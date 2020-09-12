تسريب مواصفات هواتف Nоte المنتظرة من Xiaomi

في كل سنة يترقب عشاق الهواتف الذكية إصدارات هواتف Nоte المميزة من Xiaomi ، فماذا ستحمل معها هذه الأجهزة من ميزات هذا العام؟

وتبعا للتسريبات فإن من Xiaomi ستطلق قبل نهاية العام الجاري هاتفين بمواصفات ممتازة، سيطرحان تحت اسم Redmi Note 10 Pro

ومن المفترض أن يحصل هذين الهاتفين على كاميرات أساسية بأربعة عدسات تشبه في تصميمها كاميرات هواتف POCO X3 NFC التي أعلن عنها مؤخرا.

وستزود هذه الهواتف أيضا بشاشات IPS عالية الدقة بمعدل تحديث 120 و240 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف لهذا العام.

وسيحصل Redmi Note 10 Pro بنسخته الأولى على معالج Snapdragon 732G ثماني النوى و ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما سعره فمن المتوقع أن يكون نحو 160 دولارا.

أما الهاتف الثاني فقد يزود بأحدث معالج من Dimеnsity 820 قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ونظام تشغيل Andrоid 10.

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وسيزود كلا الطرازين بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة تحديد المواقع، ومنفذ 3.5 للسماعات، و منفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda