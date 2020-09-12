تسريب مواصفات هواتف Nоte المنتظرة من Xiaomi
في كل سنة يترقب عشاق الهواتف الذكية إصدارات هواتف Nоte المميزة من Xiaomi ، فماذا ستحمل معها هذه الأجهزة من ميزات هذا العام؟
وتبعا للتسريبات فإن من Xiaomi ستطلق قبل نهاية العام الجاري هاتفين بمواصفات ممتازة، سيطرحان تحت اسم Redmi Note 10 Pro
ومن المفترض أن يحصل هذين الهاتفين على كاميرات أساسية بأربعة عدسات تشبه في تصميمها كاميرات هواتف POCO X3 NFC التي أعلن عنها مؤخرا.
وستزود هذه الهواتف أيضا بشاشات IPS عالية الدقة بمعدل تحديث 120 و240 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف لهذا العام.
Alleged renders of the #Redmi#Note10 leaked on Weibo. Looks like we be getting IPS LCD again.#Xiaomi#redmi#RedmiNote9Pro source : @stufflistings#mi#RedmiIndia#RedmiNote10#RedmiNote10Propic.twitter.com/MubwuedClE— Prathap G (@prathapgtech) September 5, 2020
وسيحصل Redmi Note 10 Pro بنسخته الأولى على معالج Snapdragon 732G ثماني النوى و ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما سعره فمن المتوقع أن يكون نحو 160 دولارا.
Redmi Note 10 Pro - First Look | Specs https://t.co/lI0dYtHgdX via @YouTube#RedmiNote10#Note10Pro#RedmiNote10Pro#RedmiNote#redmipic.twitter.com/nBtoS9WrDz— JustAnotherTechNerd (@jstatechnerd) September 6, 2020
أما الهاتف الثاني فقد يزود بأحدث معالج من Dimеnsity 820 قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ونظام تشغيل Andrоid 10.
وسيزود كلا الطرازين بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة تحديد المواقع، ومنفذ 3.5 للسماعات، و منفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: 4pda